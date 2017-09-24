В конкурсе городских стратегий 2017 примет участие Сургут

Сургут станет участником полуфинала XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации». Он пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 24 октября этого года.

По результатам очного полуфинала четыре победителя встретятся в финале конкурса во время Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей» в Екатеринбурге, 15-16 ноября 2017 года.

Организаторами Конкурса выступают ассоциация «Единое Общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)», администрация Екатеринбурга и Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».