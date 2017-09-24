В Югре стартует "Правовой марафон"

С 1 октября в округе начнется «Правовой марафон». В рамках мероприятия планируется сформировать правовую культуру среди людей старшего поколения.
Проект реализуется на территории нашего региона с 2015 года по инициативе уполномоченного по правам человека в Югре.
Задачами проекта являются: повышение эффективности «социального включения» представителей «третьего возраста», образовательная поддержка социально-незащищенных слоев населения, а также привлечение юридической общественности к решению вопроса повышения уровня правового информирования людей пенсионного возраста и развития правового волонтёрства.
Подробная информация о мероприятиях и акциях, реализуемых в муниципальных образованиях региона размещена на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Российской Федерации http://ombudsmanrf.org/pravo и на официальном сайте Югры.
Возможны ли прозрачные закупки в бизнесе? Антон Баек и Анна Чурманова // ONLINE 25 сентября в 14:00