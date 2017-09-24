В Сургутском районе наступил «Мир на Земле»

Фотоконкурс «Мир на земле» начался в Сургутском районе. Он стартовал 1 сентября: для участия принимаются фотоработы, отражающие мирную жизнь, быт, культуру, традиции народов различных национальностей. Фотоконкурс проводится в четырёх возрастных категориях: 7-14 лет, 15-21 год, 22-30 лет, старше 30 лет. Цифровые фото можно загрузить на страницу группы ЦРБ им. Г.А. Пирожникова в «ВКонтакте», или на электронный адрес библиотеки. Для каждой фотоработы необходимо придумать название. Присылать их в печатном виде не нужно. Жюри будет оценивать работы с 16 по 20 февраля, а итоговое награждение состоится 22 февраля 20-18 года.