В Японии планируют построить комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore к 2023 году

Правительство Японии заявило о размещении на западном побережье страны комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщает «Ura.ru».

При помощи них Токио намерены к 2023 году защититься от потенциальной опасности появившейся из-за кризиса на Корейском полуострове, передает телеканал 360.

Отмечается, что Япония запросила на проект рекордный по объему бюджет на следующий финансовый период. Таким образом ПРО будут размещены на двух военных базах Японии.