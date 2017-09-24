Ирак просит помощи в создании атомного реактора у ядерных держав

Глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари просит помощи у ядерных держав мира в создании ядерного реактора. Заявляется, что использовать его намерены в мирных целях, сообщает «ТАСС».

«С этой трибуны Ирак призывает ядерные державы мира помочь построить ядерный реактор для использования его в мирных целях, а также приобрести технологии использования энергии атома», – подчеркнул министр.

Он сослался на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Право использовать энергию атома в мирных целях, проводить исследования в этой области без угрозы какой-либо дискриминации, особенно если речь идет о развивающихся странах», – добавил аль-Джаафари.

Справка:

ДНЯО - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия.