В Ханты-Мансийске пройдет мастер-класс по актёрскому мастерству

Театральный клуб Ханты-Мансийска 7 октября в 17.00 открывает новый театральный сезон. В этот день в Театре кукол пройдёт мастер-класс по актёрскому мастерству для югорчан старше 16 лет.

Мастер-класс ведёт режиссёр драматического театра Александра Щелочилина. Количество мест строго ограничено. Запись в группе https://vk.com/hmteatr_club или по тел. 90-33-55. Форма одежды – свободная (не сковывающая движения), сменная обувь.

После мастер-класса состоится просмотр и обсуждение фильма про театр и актёров «Сукины дети». Вход свободный, для зрителей старше 16 лет.