В Югорске выбирают лучшего педагога

Управление образования администрации Югорска проводит конкурсный отбор молодых педагогов на получение премии главы города «Признание».

Отбор проводится с целью содействия повышению престижа педагогической профессии и формирования общественного представления о молодых творчески работающих педагогах.

В этом году в конкурсном отборе примут участие пять педагогов. Премия главы города для победителя конкурсного отбора составит 70 тысяч рублей, за второе место полагается 50 тысяч рублей и за третье место – 30 тысяч рублей.

В течение недели в общеобразовательных учреждениях города педагоги проводили учебные занятия в виде открытых уроков. Завершающее учебное занятие в Лицее имени Г.Ф. Атякшева состоится 25 сентября.