​Стратегические бомбардировщики США совершили полет вдоль границ КНДР

Стратегические бомбардировщики США B-1B совершили полет вдоль границ КНДР, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пентагон.

Самолеты пролетели «к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI в.», заявили в военном ведомстве США. «Это было демонстрацией решимости США и напоминание о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз», — заявили в Пентагоне, подчеркивая что США готовы использовать все возможности для защиты от КНДР.

Напомним, ранее КНДР вновь грозила испытаниями сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане.