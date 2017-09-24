​МВД России обяжут водителей надевать одежду с полосками из световозвращающего материала в темное время суток

МВД России подготовили новый проект постановления, согласно котором водители будет обязаны надевать одежду с полосами из световозвращающего материала в темное время суток при остановке ТС, сообщают «Ведомости».

Данное нововведение обусловлено статистическими данными, говорится в сообщении МВД. Отмечается что за шесть месяцев 2017 года было зафиксировано 66 случаев наездов на водителей, , которые вышли из автомобилей на проезжую часть или обочину. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

«Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Проект постановления сейчас проходит процедуру общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов.