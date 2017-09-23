Власти США заявили о хакерских атаках на избирательные комиссии в 21 штате, перед презедентскими выборами в 2016 году, сообщает «Meduza».

Отмечается, что в числе штатов на которые были направлены атаки Флорида, Огайо, Пенсильвания, Виргиния и Висконсин — победа в которых имела критическое значение для кандидатов в президенты США.

Однако факт атак не означает, что хакерам удалось проникнуть в системы избирательных комиссий или как-то повлиять на результаты выборов.

Кто может стоять за кибератаками не уточняется.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что никакой помощи Россия ему не предоставляла для победы на выборах.