Россия отправит 1 тыс 200 т строительных материалов на Кубу в качестве гуманитарной помощи

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что Россия отправит 1 тыс. 200 т строительных материалов в качестве гуманитарной помощи пострадавшей от урагана «Ирма» Кубе, сообщает «ТАСС».

Пучков отметил, что груз будет отправлен морским транспортом из порта Новороссийск. «По решению руководства РФ, в соответствии с вашим обращением, МЧС России уже приступило к осуществлению гуманитарной операции по доставке более 1 тыс. 200 т строительных материалов», – сказал Пучков.

«По информации, которая поступает от института нашей страны, подобных явлений всего было пять. Причем предыдущие ураганы касались только определенных районов Кубы, а на этот раз у урагана были такие характеристики, что он прошел через 10 провинций Кубы, причем проходил с востока на запад с пятибалльной мощностью по шкале Рихтера», – сказал зампред Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис и передал слова благодарности российскому министру за оказываемую помощь.