Посол США в России Джон Теффт заявили, что США стремиться увеличить количество выдаваемых ВИЗ, что бы «как можно больше россиян посетило Америку», сообщает «ТАСС».

Он отметил, что США не намерены отменять визовые программы для россиян. «Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы в США. Определенно нет, все программы будут продолжены», – сказал он.

«Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество выдаваемых виз по всем категориям, чтобы самые разные люди могли приезжать к нам: бизнесмены, студенты или туристы», – заявил Теффт.

И добавил, что посольство прилагает «огромные усилия», чтобы перестроить свою работу после сокращения численности сотрудников по требованию российской стороны. Это стало главной причиной временного сокращения объемов визовых услуг.