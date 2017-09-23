СМИ: В КНДР зафиксировано землетрясение, его причиной мог быть взрыв

23 сентября в КНДР рядом с ядерным полигоном было зафиксировано землетрясение, причиной этому мог стоит взрыв, сообщает «ТАСС».
Землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано северо-восточной провинции КНДР Хамгён-Пукто. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.
Как отмечается в информации, толчки зафиксированы в 16:29 по пекинскому времени (11:29 мск). Очаг залегал на глубине "0 м".
Телевидение «NHK» заявили, что землетрясение произошло около крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери (уезд Кильджу, провинция Хамгён-Пукто).
Ранее, 22 сентября, Северная Корея вновь угрожала провести ядерное испытание сверхмощной водородной бомбы.
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