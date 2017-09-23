Трамп: «Россия не помогала мне»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что никакой помощи Россия ему не предоставляла для победы на выборах, сообщают «Ведомости».

«Если вам интересно — нет, Россия не помогала мне», — заявил Трамп, выступая в Алабаме

Трамп заявил, что Демократическая партия просто ищет оправдания своему проигрышу и поэтому утверждает, что Россия помогла ему. «Это одна из величайших фальшивок», — сказал президент.

Стоит отметить, что в ФБР и конгрессе расследуют возможное вмешательство России в выборы в США и предполагаемые связи команды Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами, однако в Москве отвергают обвинения.