Греф считает, что в ближайшее время больше не будет санаций крупных банков

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что вероятней всего в ближайшее время в России больше не будет санаций крупных банков, сообщает «ТАСС».

«На банковском рынке больше таких проблем среди крупных банков нет. Мне кажется, что сейчас ситуация будет более здоровая и ЦБ, перехватив управление, создал почву для успокоения в банковском секторе», - пояснил он.

Он также отметил, что санация Бинбанка и «ФК Открытие» не окажет влияния на стабильность банковской системы России и подчеркнул, что собственники банков сотрудничают с регулятором.