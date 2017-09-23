Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что на лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина заведено уголовное дело за принуждение кинопрокатчиков к отказу от фильма «Матильда», сообщает «Meduza».

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения)», — заявила официальный представитель МВД.

Представитель МВД пояснила, что речь идет о попытках заставить кинотеатры отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя «под угрозой применения насилия в отношении зрителей, причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров».

Напомним, что Калинин ранее был отпущен под подписку о невыезде после допроса по делу о поджоге автомобилей, однако затем его повторно задержали «по вновь открывшимся обстоятельствам».