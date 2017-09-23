На Сургутской ГРЭС-2 высадили аллею рябин

В рамках ежегодной городской акции «Единый день посадки деревьев» на Сургутской ГРЭС-2 посадили аллею, посвятив ее предстоящей выработке 1 триллиона кВт/ч электроэнергии с момента запуска станции. Участие в мероприятии приняли практически все подразделения СуГРЭС-2. Всего было посажено более семидесяти рябин.

«Именно так, символично, посадкой деревьев, мы решили начать цикл наших мероприятий, посвященных выработке одного триллиона киловатт электроэнергии. Мы ведь тоже растем, прирастаем нашей выработкой электроэнергии. Вот уже и триллион не за горами. И спасибо всем, кто помог нам посадить такую замечательную аллею» - сообщил директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Валерий Светушков.