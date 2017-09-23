Жители округа поучаствуют в «Осеннем салоне»

30 сентября в Ханты-Мансийске в Государственном художественном музее будет открыт "Осенний салон". В этот день югорчанам предложат нарисовать осенний натюрморт, соорудить себе корону королевы или короля осени, создать декоративное панно «Осенний лес», а также раскрасить «веселый» забор. Кроме того, каждый желающий сможет собрать «осенний урожай» на подвижной игре, пройти увлекательный квест по музейной экспозиции и даже изготовить традиционную японскую куклу из бумаги. Жителей и гостей города ждет викторина с призами и концертная программа от детского вокального коллектива «New Star».

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 17:00.