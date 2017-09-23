Президент США заявил, что сам разберется с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, раз этого не сделали прежние американские администрации, сообщает «ТАСС».

«Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты. С «человеком-ракетой» должны были разобраться уже давно», – сказал Трамп.

«Он может быть умным, может быть стратегом или абсолютным безумцем. Неважно, кем он является на самом деле - мы с ним разберемся», – заверил американский лидер.

Ранее на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он заявил, что Соединенным Штатам придется «полностью уничтожить» КНДР в случае возникновения угрозы для США или их союзников.

Ким Чен Ын воспринял высказывания Дональда Трампа, как «объявление войны» и пообещал, что президент США «дорого заплатит» за свои выпады.