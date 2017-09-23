100 государств поддержали инициативу об отказе членов Совбеза ООН от права вето при рассмотрении ответа на геноцид. Об этом сообщил госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, сообщает «ТАСС».

«Почти 100 стран поддерживают эту инициативу. Это означает, что больше половины государств - членов ООН понимают, насколько она выгодна», - сказал дипломат.

Он отметил, что данные предложение «чрезвычайно актуально», так как «нет никаких гарантий, что мы не столкнемся с новыми трагедиями, подобными тем, что мы недавно видели в ходе долгих лет войны в Сирии».

«Для этого не нужно изменять Устав. В основе этой инициативы - добровольное самоограничение постоянных членов Совета в ситуациях, когда дело касается массовых зверств. Она основана на нашей глубокой убежденности в том, что вето - это не право или привилегия, а ответственность», - подчеркнул он.

Напомним, что при поддержке Франции на голосование в СБ ООН выносились несколько резолюций по сирийской тематике, однако все провалились из-за «серии вето» со стороны России и Китая.