Основатель Facebook Марк Цукерберг продаст до 75 миллионов своих акций, деньги пойдут на благотворительные проекты

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в ближайшее время продаст от 35 до 75 миллионов своих акций, вырученные деньги пойду на финансирование благотворительных проектов, сообщает «РБК».

«На самом деле, мы планируем ускорить эту работу и продать большую часть этого пакета раньше. Я рассчитываю продать 35-75 млн акций Facebook в следующие 18 месяцев для финансирования наших проектов в области образования, науки и юриспруденции», — написал Цукерберг.

Исходя из информации на 22 сентября стоимость акции составляла $170,54 за штуку, таким образом Цукерберг может выручить от $5,9 до $12,8 млрд.

Глава Facebook отметил, что планирует сохранить контроль над компанией в течение как минимум 20 лет.