В Югре определились победители конкурса «Моя земля»

В окружном Доме народного творчества подвели итоги конкурса творческих работ самодеятельных изостудий «Моя земля».

Цель конкурса – приобщение к экологической культуре и реализация художественных способностей участников изостудий.

Всего поступило 138 заявок из Белоярского, Нефтеюганского, Октябрьского, Советского и Сургутского районов, а также Лангепаса, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Уря и Ханты-Мансийска.

Победители будут приглашены организаторами конкурса для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 60-летию окружного Дома народного ворчества.

Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: http://www.to-kultura.ru/news/v-okruzhnom-dome-narodnogo-tvorchestva-podveli-itogi-okruzhnogo-konkursa-tvorcheskih-rabot