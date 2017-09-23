В Югре пройдет окружной слет школьных лесничеств

В Нижневартовском районе пройдет XVII окружной слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры». Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября на базе отдыха «Черная горка».

На слет приедут восемнадцать команд из Югры и одна – из Челябинской области. Участников ждут мастер-классы и лекции специалистов отдела экологического просвещения природного парка «Сибирские Увалы». Организаторы предусмотрели образовательную программу и для руководителей школьных лесничеств. Кроме того, на территории слета будет работать выставка, посвященная деятельности природного парка.

Мероприятие приурочено к Году экологии в России и празднованию 315-летия лесного хозяйства страны.