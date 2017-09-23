В Белоярском районе выберут лучший социальный видеоролик

В Белоярском районе проходит конкурс социального видеоролика. К участию допускаются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и молодежь муниципалитета до 35 лет.

На конкурс принимаются социальные видеоролики на антитеророристическую и анитиэкстремисткую тематику. Цель - привлечь подростков и молодежь к агитации против идей терроризма в среде сверстников, а также привлечь внимание югорчан к общечеловеческим ценностям через актуализацию темы толерантности и патриотизма.

Срок проведения конкурса с 18 сентября по 1 ноября 2017 года. Работы необходимо выслать до 23 октября по адресу: пгт. Березово, ул. Астраханцева, д.54 каб. № 307, или на адрес электронной почты: infotdel@berezovo.ru с пометкой – «На конкурс»

Подробности можно узнать из положения о конкурсе, а также по телефону 2-16-31.