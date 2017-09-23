Лавров: «Ели будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все попытки усложнения проведения контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции, сообщают «Ведомости».

Он отметил, что данная тема постоянно обсуждается с представителями Америки. «Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским "друзьям" или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — сказал Лавров во время встречи с сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В ответ на этом, Муаллем заявил, что США предпринимают попытки остановить продвижение правительственной армии Сирии в Дейр-эз-Зоре. И отметил, что совместная работа России и Сирии начинает приносить плоды, сирийский народ «все более убеждается в том, что они пишут последнюю главу кризиса».