За год траты на машину в России выросли на 28 процентов

Расходы российских автовладельцев за год увеличились на 28%, составив 51 566 рублей, передает "Коммерсант" данные исследования «Яндекс.Деньги». Расчеты компании основаны на тратах автомобилистов на техобслуживание, мойку, АЗС, покупку запчастей, оплату парковки и штрафов. В прошлом году на содержание машины в России в среднем тратилось чуть более 40 273 рублей

Больше всего выросли совокупные расходы на техобслуживание и шиномонтаж — в 5 и 2,2 раза соответственно. Помимо этого владельцы машин стали больше тратить на запчасти (в 1,6 раза) и ремонт (в 1,5 раза). Средний чек за техобслуживание подорожал до 1006 рублей (с прошлогодних 871 рублей), чек за шиномонтаж за год увеличился с 1880 рублей до 2597 рублей

По данным «Яндекс.Денег», зафиксировано снижение среднего чека за мойку — с 590 рублей до 557 рублей Также уменьшилась средняя сумма платежа по штрафам ГИБДД — с 536 до 470 рублей Средний чек на бензин остался на уровне 774 рублей