В эффективность гомеопатии сомневаются и в Европе

Совет европейских академий наук, объединяющий специалистов из академий стран-членов Европейского союза, выступил с заявлением, в котором не только поставил под сомнение эффективность гомеопатических препаратов, но также отметил вред от их рекламы и распространения, говорится в докладе, размещенном на сайте организации, сообщает ТАСС.

Документ основан на результатах проведенных ранее исследований, научных трудах, опубликованных авторитетными организациями, и парламентских отчетов стран-членов ЕС. "На сегодняшний день нет известных науке заболеваний, при лечении которых можно было бы смело утверждать, что эффективность гомеопатических препаратов выше, чем при применении плацебо", - говорится в докладе.

Ученые отмечают, что использование гомеопатических средств пациентом может препятствовать поиску более подходящего медицинского лечения, опирающегося на доказательную базу. По их мнению, использование и продвижение гомеопатии подрывает доверие людей к доказательной медицине.

В России в начале февраля комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований обнародовала меморандум "О лженаучности гомеопатии", в котором говорится, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований.