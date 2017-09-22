В России повысят штрафы на непропуск пешеходов

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о повышении штрафов за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов до 2,5 тыс. рублей, сообщает «Известия».

Таким образом, предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить сумму штрафа от 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей за невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участником дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, но не являющимся водителями транспортных средств, сообщает «ТВ Центр».

Отмечается, что необходимость усиления административной ответственности за данные нарушения ПДД связана с неэффективностью действующих норм. Кроме того, законопроект способствует повышению безопасности дорожного движения.