В 2017 году перевозки авиакомпаний выросли на 20 процентов

Российские авиакомпании в августе 2017 увеличили перевозки пассажиров на 16,7% по сравнению с августом прошлого года — до 12 миллионов 18 тысяч человек, передает «Коммерсант». За первые восемь месяцев 2017 года перевозки пассажиров увеличились на 20,2% и составили 70 миллионов 284 тысяч пассажиров. Международные перевозки за тот же период выросли на 37,2% (до 28,5 миллионов человек), а внутренние — на 10,9% (41,8 миллионов), говорится в сообщении Росавиации.

Ранее правительство России решило ужесточить требования к субсидированию региональных авиаперевозок. Начиная с 2018 года, перевозчиков хотят обязать использовать госдотации в полном объеме. Чиновники не раз предъявляли претензии к авиакомпаниям, заявляя, что те снимают с продажи субсидированные тарифы при наличии высокого спроса. Авиакомпании уверяют, что основная причина отказа от субсидий — неравномерность поступления дотаций со стороны регионов.