Сбербанк уйдет из нескольких европейских стран из-за санкций

Сбербанк намерен закрыть бизнес в нескольких европейских странах, передает «Ведомости» слова глава банка Герман Греф. По его словам, соответствующее решение принято из-за введенных против России санкций.

«Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело»,— цитирует «Интерфакс» главу Сбербанка.

Сбербанк работал в девяти европейских странах — Австрии, Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и на Украине. В 2012 году он купил группу Volksbank International, которая была переименована в Sberbank Europe. В 2016 году банковская группа продала свое словацкое подразделение. Кроме того, Сбербанк может первым из российских госбанков продать принадлежащую ему кредитную организацию на Украине — VS Bank.