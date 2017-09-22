С памятника Калашникову уберут схему немецкого автомата

Российское военно-историческое общество (РВИО) приняло решение убрать с памятника Михаилу Калашникову на Садовом кольце в Москве схему немецкого автомата StG 44, передает «Медуза» слова исполнительного директора РВИО Владислава Кононова.

Он добавил, что скульптор Салават Щербаков и его подмастерье «что-то напутали». При этом к самой скульптуре РВИО предъявляло требование только по тому оружию, которое Калашников держит в руках — автомат собственной конструкции.

«Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там, где мы ее брали, написано „Автомат Калашникова“. Что-то из интернета», — заявил Щербаков РБК.

Кононов отметил, что ошибка снова подчеркивает, насколько АК отличается от StG 44, поэтому обвинять Калашникова в заимствовании конструкции «категорически неверно».

На схему StG 44, изображенную в задней части монумента, 21 сентября обратил внимание историк Юрий Пашолок. Этот немецкий автомат был разработан до АК и внешне его напоминает.