Депутаты Госдумы не захотели наказывать себя за неэффективную работу

Госдума в первом чтении отклонила законопроект, предлагающий досрочно лишать депутата субъекта России его полномочий, если он не поддерживает связь с избирателями и не рассматривает их обращения, сообщает Газета.ру.

Соответствующий законопроект внесли орловские депутаты в декабре прошлого года. Предлагалось установить норму, согласно которой в случае систематического неисполнения обязанностей депутатом законодательного (представительного) органа субъекта, его полномочия могут быть прекращены досрочно по представлению фракции, в которой состоит депутат, или по инициативе комитета, членом которого он является.

Под обязанностями депутата данный законопроект подразумевал поддержание связи с избирателями в своем округе, рассмотрение обращений, прием граждан и участие депутата в заседаниях.