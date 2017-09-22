Песков отказался комментировать телефонный терроризм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать телефонный терроризм. «Полагаю, что пока соответствующие службы ведут необходимую работу, было бы некорректным давать какие-то комментарии», — сказал Песков.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что звонки о заложенных бомбах по всей России проходят не из-за учений. «Как только специалисты завершат работу, вся общественность получит полную достоверную информацию», – заверил Пучков.