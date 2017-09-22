Россия ежегодно теряет 10 процентов урожая

Директор департамента растениеводства Минсельхоза России Петр Чекмарев на бизнес-конференции Russian Crop Production-2017/18 заявил, что при уборке урожая в России ежегодно теряется 10-15 миллионов тон зерна из-за отсутствия техники, сообщает "Коммерсант".

«Техники катастрофически не хватает. Если бы сегодня было достаточное количество комбайнов, мы собрали бы не меньше 140 миллионов тон», — сообщил Чекмарев. Представитель Минсельхоза также рассказал, что ведомство пытается повысить урожайность за счет минеральных удобрений.

Накануне Минсельхоз сообщил, что по состоянию на 20 сентября собрано 116,7 миллион тон зерна. В прошлом году этот показатель составил 106,4 миллионов тон.