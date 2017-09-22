Югорские волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут обучение в Нефтеюганске

В Югре состоится обучение по программе подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодежи и студентов. С 24 по 26 сентября в Нефтеюганске на территории Регионального молодежного центра Югры пройдет ориентационно-компетентностный тренинг, где соберутся 20 волонтеров из Югры, прошедших серьезный отбор.

Программа подготовки волонтёров будет реализована Ассоциацией волонтёрских центров России, а проведут обучение 14 тренеров, имеющие большой опыт работы в сфере молодёжной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.

В программе подготовки волонтеров фестиваля предусмотрено три этапа обучения: общее и ориентационное, функциональное и объектовое. Они направлены на то, чтобы подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач.