Сбербанк прекратит свою работу в ряде стран Европы

Глава сбербанка Герман Греф заявил, что сбербанк России планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы, сообщает «Интерфакс».
«Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить», – сказал Греф.
Глава сбербанка Герман Греф заявил, что сбербанк России планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы, сообщает «Интерфакс».
«Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить», – сказал Греф.
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