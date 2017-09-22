​Россия совершила пуск ракет «Калибр» с субмарины ВМФ по террористам в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб уничтожены пункты управления террористов ударами ракет «Калибр», выпущенных с подводной лодки ВМФ РФ из Средиземного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 20 российских военных полицейских на севере провинции Хама», – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отмечается, что целями для поражения стали опорные пункты террористов, скопление живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра".

«Пуски произведены в 10:11 подводной лодкой Черноморского флота "Великий Новгород", действующей в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, из подводного положения. Дальность до цели составила около 300 км», – информирует Минобороны РФ.