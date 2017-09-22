​У Ханты-Мансийского НПФ новый председатель Совета директоров

Высший орган управления фонда возглавила заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Татьяна Мирошник.
Татьяна Викторовна входит в состав Совета директоров уже более 5 лет, поэтому ее кандидатура на эту должность была поддержана абсолютным большинством голосов
Заместителем председателя Совета директоров был избран Александр Сальников, занимающий пост заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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