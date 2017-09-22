Премьера балета «Нуреев» состоится 9 и 10 декабря

9 и 10 декабря в Большом театре состоится премьера балета «Нуреев»в постановке Кирилла Серебренникова, сообщает «ТАСС» со ссылкой на генерального директора театра Владимира Урина.

«Решение о премьере балета «Нуреев», которая состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря, принято после встречи с режиссером Кириллом Серебренниковым. Кирилл Серебренников дал согласие театру на выпуск премьеры в обозначенные сроки», — сказал Урин.

Напомним, что Серебренников с 23 августа находится под домашним арестом.