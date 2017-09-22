В Центральной городской библиотеке Сургута электронный читальный зал

22 сентября 2017 года, в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится открытие удаленного электронного читального зала и презентация ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

В мае 2017 года Централизованная библиотечная система и Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках взаимодействия планируется предоставить пользователям доступ к фондам Президентской библиотеки и обеспечить реализацию функций библиотеки по удовлетворению информационных потребностей граждан.

В фонде Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина представлен богатый материал: законодательные акты, исследования, учебные пособия, видеозаписи, тексты выступлений и другие материалы, связанные с деятельностью президента РФ и органов, обеспечивающих его работу. Значительную часть собрания составляют документы, посвященные историческому развитию отдельных территорий страны, в том числе Сургута. В Югре удаленные электронные читальные залы уже работают в Государственной библиотеке Югры, Урайском политехническом колледже, Институте развития образования.