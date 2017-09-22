Спасателям Крыма пришлось эвакуировать вартовчанина, который чуть не сорвался с горы

Экстремальный отдых чуть не обернулся трагедией для жителя Нижневартовск. В Крыму мужчина решил покорить гору Аю-Даг, которая расположена в районе Большой Ялты. В какой-то момент ему потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым, к месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей Алуштинского аварийно – спасательного отряда «Крым -спас» в составе 4 человек и 1.ед. техники. По итогу часовых поисковых работ, пострадавший был обнаружен на обрыве скального массива северо-восточного склона г. Аю-Даг.

Проложив страховочные перила, с использованием альпинистского снаряжения, спасатели благополучно эвакуировали мужчину с опасного участка и доставили его в безопасное место. Пострадавший, 1963 г.р., житель г. Нижневартовск в медицинской помощи не нуждался и был доставлен спасателями в г. Алушта.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, чаще всего причиной подобных происшествий становится незнание местности и несоблюдение правил безопасного поведения в горах.

«Глядя на красоты на склонах Крымских гор, может показаться, что восхождение не таит никаких опасностей, а многие скалы довольно удобны для перемещения. Однако если вы ознакомитесь со статистикой, то становится ясно, что это отнюдь не так. Поэтому, прежде чем отправиться в путешествие, следует тщательно ознакомиться в правилами безопасного поведения в горах», - отметил Шахов.