В Югре с 25 по 29 сентября пройдет акция «Неделя безопасности дорожного движения»

С 25 по 29 сентября в Югре пройдет акция «Неделя безопасности дорожного движения», сообщает УМВД России по ХМАО-ЮГРЕ.

Сотрудники ДПС будут максимально приближены к образовательным учреждениям и маршрутам следования к ним учащихся.

Отмечается, что в конце школьных уроков будут проводиться «минутки безопасности», в ходе которых детям напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентируя внимание детей на погодные условия и особенности улично-дорожной сети.

На родительских собраниях автоинспекторы напомнят взрослым о необходимости применения детских удерживающих устройств и световозвращающих изделий, а также о безопасном применении гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных современных средств передвижения.