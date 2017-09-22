​Трамп и Порошенко обсудили возможные варианты достижения мира на востоке Украины

Преиздент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины, глава белого дома призвал улучшать инвестиционный климат на Украине, сообщают «РИА Новости».

«Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Ттакже Трамп заявил, что экономические реформы на Украине вносят положительный «вклад в экономически рост страны и её оборонные возможности».

«Он призвал президента Порошенко продолжать работать над тем, чтобы избавиться от коррупции и улучшить бизнес-климат в стране», — добавили в Белом доме.