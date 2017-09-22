В Сургуте появится Центр помощи бездомным животным

Сургутские власти определилась с земельным участком для нужд общественного движения «Дай лапу». Об этом на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой сообщила руководитель организации Александра Дымза. В настоящее время договор аренды находится на регистрации в администрации муниципалитета.

Выделения земли для организации центра ОД «Дай лапу» добивалось в течение нескольких лет. В 2016 году навстречу общественникам пошел глава Сургута Вадим Шувалов, с тех пор он лично контролировал данный вопрос, так как необходимо было привести в соответствие зоны и назначение земельных участков. Отметим, проект движения зоозащитников не предусматривает капитального строительства.