Госдума объявила конкурс на исследование блокчейна и рынка криптовалют

Госдума объявила о проведении конкурса на исследование блокчейна и рынка криптовалют, сообщает «РБК» со ссылкой на заявку на сайте госзакупок.

Победитель конкурса должен будет разработать предложения по противодействию с помощью госрегулирования угрозам и рискам, которые несут данные технологии, а также провести анализ выпускаемых на основе блокчейна криптовалют и использования ICO как альтернативного канала привлечения инвестиций.

Результаты исследования будут использованы для формирования пакета законодательных инициатив по интеграции в российский рынок перспективных финансовых технологий.

Отмечается, что максимальная цена контракта 2,49 млн рублей.