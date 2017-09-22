Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушает договор РСМД

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия ослабила глобальные нормы и подорвала ответственность государств по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщают «Ведомости».

Он отметил, что Москва нарушает «собственные обязательства» в рамках договора, «гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны», а также в попытках «ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании секретных ядерных программ».

«Если Россия хочет восстановить свою роль в качестве надежного гаранта в урегулировании ситуации с Северной Кореей, она может доказать свои добрые намерения, отстаивая свои обязательства по установлению международных усилий по ядерной безопасности и контролю над вооружениями», – говорится в заявлении главы госдепартамента.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что претензии для Москвы неожиданные. «Мы сегодня с удивлением узнали от госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово», — приводит его словам «РИА Новости».