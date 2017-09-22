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Установка теплых остановочных павильонов в Сургуте на грани срыва

Установка 14 теплых остановочных павильонов в этом году на грани срыва. Об этом стало известно во время заседания комитета по городскому хозяйству и перспективному развития города в сургутской думе.

По словам чиновников, причиной тому стала безответственность компании-поставщика из Казани, выигравшей соответствующий аукцион, объявленный администрацией Сургута. Изначально планировалось, что первые четыре остановки появятся на улице Университетской еще в августе, а остальные установят в октябре, но уже сейчас понятно, что данные планы невыполнимы.

Представители исполнительной власти, в свою очередь, отметили, что насчитывают поставщику пени – сегодня штраф составляет более 55 тыс. рублей. До конца сентября предприниматель обещал поставить первые четыре павильона, которые планировали установить на улице Университетской. Однако веры в это у депутатов, по всей видимости, уже не осталось, и они предложили расторгнуть договор с казанским бизнесменом, предварительно посетив его лично.

По словам директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константина Карпеткина, 14 остановочных павильонов с подогревом все же появятся в Сургуте до ноября этого года. Их поставит в город компания из Челябинска.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 271, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:54
Какая-то прогрессирующая умственная импотенция вам не кажется?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:21
ибо Рафик не выноват!
tanatos49 Швондер
не нравится
Сегодня в 11:44
да, сильно за вас волнуюсь.
Моби
не нравится
Сегодня в 12:46
А зачем теплые остановки? нужно, чтобы автобусы ходили исправно и по расписанию. Тогда и ждать незачем будет.
Швондер
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Сегодня в 13:09
Вот было нормально - ларёк-остановка. Бесплатно, тепло и удобно. Еще и налоги в бюджет. Так нет, надо всех национализировать и пилить бюджет на остановках. Одни пилили-пилили на стеклянных. Другие пилят сейчас на деревянных. Наверно, следующие будут оловянные. Для смысловой завершенности.
Пустите бизнес. Забудьте про него со своими государственными гулаг-совок-методами.

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