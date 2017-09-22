Установка теплых остановочных павильонов в Сургуте на грани срыва

Установка 14 теплых остановочных павильонов в этом году на грани срыва. Об этом стало известно во время заседания комитета по городскому хозяйству и перспективному развития города в сургутской думе.

По словам чиновников, причиной тому стала безответственность компании-поставщика из Казани, выигравшей соответствующий аукцион, объявленный администрацией Сургута. Изначально планировалось, что первые четыре остановки появятся на улице Университетской еще в августе, а остальные установят в октябре, но уже сейчас понятно, что данные планы невыполнимы.

Представители исполнительной власти, в свою очередь, отметили, что насчитывают поставщику пени – сегодня штраф составляет более 55 тыс. рублей. До конца сентября предприниматель обещал поставить первые четыре павильона, которые планировали установить на улице Университетской. Однако веры в это у депутатов, по всей видимости, уже не осталось, и они предложили расторгнуть договор с казанским бизнесменом, предварительно посетив его лично.

По словам директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константина Карпеткина, 14 остановочных павильонов с подогревом все же появятся в Сургуте до ноября этого года. Их поставит в город компания из Челябинска.