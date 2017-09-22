​Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов готов продать свою долю в банке «за рубль»

Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью с радиостанцией «Коммерсантъ FM» заявил, что готов продать свою долю в санируемом банке «за рубль», сообщают «Ведомомсти».

«Я готов сделать все, что необходимо, как потребует Центральный банк, для того чтобы организация дальше жила и развивалась», – подчеркнул он.

На данный момент идет обсуждение с надзорными органами и ЦБ, что 75 процентов акций Бинбанка достанутся государству в лице Банка России и 25 процентов останется у него самого и у миноритарных партнеров.

Шишханов также отметил, что он продовал свои собственные активы для поддержки капитала банка, однако «исчерпал собственные ресурсы» и в начале текущего года обратился к своему партнеру (Михаилу Гуцериеву, совместно владеют более 96 процентами акций Бинбанка), чтобы тот «нашел какой-то выход, чтобы экономика банка выправлялась».

Напомним ЦБ РФ принял решение о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора и оценил необходимость доформирования резервов группы Бинбанка в размере от 250 до 350 млрд рублей.