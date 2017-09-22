КНДР угрожает провести ядерное испытание сверхмощной водородной бомбы в ответ на высказывание Трампа

Северная Корея угрожает провести ядерное испытание сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане из-за речи президента США Дональда Трампа в ООН о готовности «полностью разрушить» КНДР, сообщают «Ведомости».

Такую возможность допустил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, на заседании Генассамблеи ООН, передает агентство Yonhap.

Напомним, 19 сентября Трамп, выступая с трибуны ООН отметил, что США, «обладающие огромной силой и терпением», могут «полностью разрушить» КНДР.