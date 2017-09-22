В офис компании «Яндекс» поступил звонок с предупреждением об угрозе взрыва после визита Путина

После того как президент РФ Владими Путин посетил офис компании «Яндекс» туда поступил анонимный звонок с предупреждением об угрозе взрыва, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Эвакуировано 1900 человек из офиса "Яндекса". Помещения проверяются», — рассказал источник.

«Сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников эвакуировали на улицу. Позднее нам объявили, что речь может идти о подозрительном неизвестном предмете, который сейчас ищут», — рассказал один из сотрудников «Яндекса». Также сотрудники отметили, что им «рекомендовали завершить рабочий день».

По информации ТАСС, из здания было эвакуировано около 3000 человек.